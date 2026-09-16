Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00M30)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ZenBook Duo
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
205 790 руб.
В наличии
Код товара: 737869
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205 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ZenBook Duo
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.47
Описание товара Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00M30)
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus сочетает изящный алюминиевый корпус с мощнейшей начинкой. Современный 16-ядерный процессор Intel в тандеме с 32 Гб оперативной памяти и скоростным SSD на 1024 Гб уверенно тянут ресурсоёмкие приложения и работу в многозадачном режиме. Яркий сенсорный экран с разрешением 1920x1200 делает изображение детальным и реагирует на каждое касание. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любом освещении, а два разъёма USB Type-C — удобно подключать современные устройства. Всё это управляется свежей Windows 11 Pro, а долговечный Li-Pol аккумулятор обеспечивает надёжную автономность. Элегантность, мобильность и производительность — этот Asus создан для вашего успеха.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ZenBook Duo
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus сочетает изящный алюминиевый корпус с мощнейшей начинкой. Современный 16-ядерный процессор Intel в тандеме с 32 Гб оперативной памяти и скоростным SSD на 1024 Гб уверенно тянут ресурсоёмкие приложения и работу в многозадачном режиме. Яркий сенсорный экран с разрешением 1920x1200 делает изображение детальным и реагирует на каждое касание. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любом освещении, а два разъёма USB Type-C — удобно подключать современные устройства. Всё это управляется свежей Windows 11 Pro, а долговечный Li-Pol аккумулятор обеспечивает надёжную автономность. Элегантность, мобильность и производительность — этот Asus создан для вашего успеха.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Купить Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00M30) - по цене 205790 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00M30)