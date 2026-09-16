Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 737855
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2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетка
Ширина, см
200
Высота, см
2000
Глубина, см
20
Материал корпуса
полипропилен
Назначение
от птиц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.05х0.05
Вес, кг.
3
Описание товара Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528)
Высокопрочная садовая сетка Palisad размером 2 х 20 м, с квадратными ячейками 20 х 20 мм, применяется для ограждения птичников, цветников, декорирования арок, беседок, создания шпалер, опор для вьющихся растений. Поможет организовать пространство на приусадебном участке. Преимущества: Долговечность — сетка выполнена из суперэластичного полипропилена, устойчивого к атмосферным осадкам, УФ-лучам и перепадам температур. Простой уход — загрязнения легко смываются водой. Эстетичный внешний вид — ограда зеленого цвета не нарушает общей композиции сада. Возможность многоразового использования — сетка легко снимается, при необходимости ее можно установить повторно.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сетка
Ширина, см
200
Высота, см
2000
Глубина, см
20
Материал корпуса
полипропилен
Назначение
от птиц
Страна производитель
Китай
Высокопрочная садовая сетка Palisad размером 2 х 20 м, с квадратными ячейками 20 х 20 мм, применяется для ограждения птичников, цветников, декорирования арок, беседок, создания шпалер, опор для вьющихся растений. Поможет организовать пространство на приусадебном участке. Преимущества: Долговечность — сетка выполнена из суперэластичного полипропилена, устойчивого к атмосферным осадкам, УФ-лучам и перепадам температур. Простой уход — загрязнения легко смываются водой. Эстетичный внешний вид — ограда зеленого цвета не нарушает общей композиции сада. Возможность многоразового использования — сетка легко снимается, при необходимости ее можно установить повторно.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - этот товар вы можете купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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