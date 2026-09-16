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Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528)

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Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 1
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 2
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 3
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 4
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 5
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 6
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 7
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 8
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 9
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 10
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 11
Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетка
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 1
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 2
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 3
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 4
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 5
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 6
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 7
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 8
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 9
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 10
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 11
  • Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737855
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528)
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Сетка
Ширина, см
200
Высота, см
2000
Глубина, см
20
Материал корпуса
полипропилен
Назначение
от птиц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.05х0.05
Вес, кг.
3

Описание товара Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528)

Высокопрочная садовая сетка Palisad размером 2 х 20 м, с квадратными ячейками 20 х 20 мм, применяется для ограждения птичников, цветников, декорирования арок, беседок, создания шпалер, опор для вьющихся растений. Поможет организовать пространство на приусадебном участке. Преимущества: Долговечность — сетка выполнена из суперэластичного полипропилена, устойчивого к атмосферным осадкам, УФ-лучам и перепадам температур. Простой уход — загрязнения легко смываются водой. Эстетичный внешний вид — ограда зеленого цвета не нарушает общей композиции сада. Возможность многоразового использования — сетка легко снимается, при необходимости ее можно установить повторно.

Отзывы о товаре Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Сетка
Ширина, см
200
Высота, см
2000
Глубина, см
20
Материал корпуса
полипропилен
Назначение
от птиц
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопрочная садовая сетка Palisad размером 2 х 20 м, с квадратными ячейками 20 х 20 мм, применяется для ограждения птичников, цветников, декорирования арок, беседок, создания шпалер, опор для вьющихся растений. Поможет организовать пространство на приусадебном участке. Преимущества: Долговечность — сетка выполнена из суперэластичного полипропилена, устойчивого к атмосферным осадкам, УФ-лучам и перепадам температур. Простой уход — загрязнения легко смываются водой. Эстетичный внешний вид — ограда зеленого цвета не нарушает общей композиции сада. Возможность многоразового использования — сетка легко снимается, при необходимости ее можно установить повторно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетка садовая Palisad высокопрочная (для птичников, шпалер), 2х20 м, ячейка 20х20 мм (64528) - этот товар вы можете купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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