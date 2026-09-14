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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013)

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Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 8
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 9
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 10
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 11
Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern 16S AI+
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 8
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 9
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 10
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 11
  • Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737837
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 16S AI+
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
322
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х8
Вес, кг.
2.55

Описание товара Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013)

Ноутбук MSI с 16-дюймовым OLED-экраном и расширенным разрешением 1920x1200 поражает яркой, детализированной картинкой — идеален для работы с графикой, фильмов и контента с высоким качеством цветопередачи. Лёгкий, но прочный алюминиевый корпус отлично подходит для частых поездок и ежедневного использования. Современный 6-ядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю, плавную работу с любыми задачами — от офисных приложений до обработки фото и видео. Встроенный SSD на 512 Гб гарантирует молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к программам и файлам. Хотите расширить возможности? Карта-памяти подключается через встроенный кард-ридер, а для современной периферии есть сразу два универсальных порта USB Type-C. Даже в темноте работать удобно — клавиатура с подсветкой создаёт идеальные условия для работы и вдохновения. Технология Bluetooth v5.3 делает подключение устройств молниеносным. Модель поставляется без операционной системы — самостоятельно выберите то, что подходит именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 16S AI+
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
322
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI с 16-дюймовым OLED-экраном и расширенным разрешением 1920x1200 поражает яркой, детализированной картинкой — идеален для работы с графикой, фильмов и контента с высоким качеством цветопередачи. Лёгкий, но прочный алюминиевый корпус отлично подходит для частых поездок и ежедневного использования. Современный 6-ядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю, плавную работу с любыми задачами — от офисных приложений до обработки фото и видео. Встроенный SSD на 512 Гб гарантирует молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к программам и файлам. Хотите расширить возможности? Карта-памяти подключается через встроенный кард-ридер, а для современной периферии есть сразу два универсальных порта USB Type-C. Даже в темноте работать удобно — клавиатура с подсветкой создаёт идеальные условия для работы и вдохновения. Технология Bluetooth v5.3 делает подключение устройств молниеносным. Модель поставляется без операционной системы — самостоятельно выберите то, что подходит именно вам.
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Отзывы


Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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