Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013)
Ноутбук MSI с 16-дюймовым OLED-экраном и расширенным разрешением 1920x1200 поражает яркой, детализированной картинкой — идеален для работы с графикой, фильмов и контента с высоким качеством цветопередачи. Лёгкий, но прочный алюминиевый корпус отлично подходит для частых поездок и ежедневного использования. Современный 6-ядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю, плавную работу с любыми задачами — от офисных приложений до обработки фото и видео. Встроенный SSD на 512 Гб гарантирует молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к программам и файлам. Хотите расширить возможности? Карта-памяти подключается через встроенный кард-ридер, а для современной периферии есть сразу два универсальных порта USB Type-C. Даже в темноте работать удобно — клавиатура с подсветкой создаёт идеальные условия для работы и вдохновения. Технология Bluetooth v5.3 делает подключение устройств молниеносным. Модель поставляется без операционной системы — самостоятельно выберите то, что подходит именно вам.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-013XRU Core Ultra 5 322 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-013)