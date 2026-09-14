Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012)
Этот ноутбук MSI с впечатляющим 16-дюймовым OLED-экраном открывает новые горизонты для работы и развлечений — яркое изображение с разрешением 1920x1200 обеспечивает невероятную чёткость и насыщенность цветов. Мощный 8-ядерный процессор от Intel и 16 Гб быстрой памяти DDR5 создают мгновенный отклик даже при высоких нагрузках, а SSD на 512 Гб гарантирует простор для хранения ваших файлов и молниеносную скорость запуска приложений. Встроенный кард-ридер делает импорт фото и видео из гаджетов максимально удобным. А современная версия Bluetooth v5.3 облегчает беспроводное соединение с аксессуарами. Модель поставляется с операционной системой DOS, что идеально для тех, кто ценит свободу выбора и хочет настроить устройство под себя.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 16S AI+ G3MG-012XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" OLED FHD+ (1920x1200) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-26U211-012)