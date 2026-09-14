Жесткий диск/ RECERTIFIED HDD WD SATA3 1Tb AV-GP Video Surveillance 5400 RPM 64mb 1 year warranty (replacement WD10EZRZ, WD10PURX, ST1000VX013, ST1000DM010) RECERTIFIED
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737835
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
450
Описание товара Жесткий диск/ RECERTIFIED HDD WD SATA3 1Tb AV-GP Video Surveillance 5400 RPM 64mb 1 year warranty (replacement WD10EZRZ, WD10PURX, ST1000VX013, ST1000DM010) RECERTIFIED
Жёсткий диск WD на 1 ТБ — вместительное решение для хранения ваших данных, документов, семейных фото и видеоархива. Интерфейс SATA III обеспечивает стабильную и быструю передачу информации, а буфер в 64 МБ помогает справляться с большими объёмами файлов без задержек. Скорость вращения 5400 об/мин делает диск тихим и энергоэффективным — отличный вариант для домашнего или офисного компьютера. Классический форм-фактор 3.5 дюйма идеально подойдёт для стационарных ПК. Надёжность подтверждена впечатляющим временем наработки на отказ в 1 000 000 часов — ваши данные под защищённым присмотром.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
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Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Жёсткий диск WD на 1 ТБ — вместительное решение для хранения ваших данных, документов, семейных фото и видеоархива. Интерфейс SATA III обеспечивает стабильную и быструю передачу информации, а буфер в 64 МБ помогает справляться с большими объёмами файлов без задержек. Скорость вращения 5400 об/мин делает диск тихим и энергоэффективным — отличный вариант для домашнего или офисного компьютера. Классический форм-фактор 3.5 дюйма идеально подойдёт для стационарных ПК. Надёжность подтверждена впечатляющим временем наработки на отказ в 1 000 000 часов — ваши данные под защищённым присмотром.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Жесткий диск/ RECERTIFIED HDD WD SATA3 1Tb AV-GP Video Surveillance 5400 RPM 64mb 1 year warranty (replacement WD10EZRZ, WD10PURX, ST1000VX013, ST1000DM010) RECERTIFIED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Жесткий диск/ RECERTIFIED HDD WD SATA3 1Tb AV-GP Video Surveillance 5400 RPM 64mb 1 year warranty (replacement WD10EZRZ, WD10PURX, ST1000VX013, ST1000DM010) RECERTIFIED