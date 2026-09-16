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Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6" Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6" Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey

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Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 1
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 2
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 3
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 4
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 5
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 6
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 7
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 8
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 9
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 10
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 11
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 12
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 13
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 14
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 15
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 16
Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Chuwi CoreBook S
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 8
  • Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 9
  • Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 10
  • Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 11
  • Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 12
  • Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 13
  • Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 14
  • Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 15
  • Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 16
  • Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6&quot; Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 160 руб. 
Начислим 611 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737829
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6" Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey
38 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi CoreBook S
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1220P
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт?ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6" Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey

Ноутбук Chuwi сочетает в себе большой 15,6-дюймовый IPS-экран с чётким разрешением 1920x1080 — наслаждайтесь ярким изображением и комфортной работой в любых задачах. Процессор Intel Core i3 с 10 ядрами и частотой 1,5 ГГц обеспечивает плавную работу Windows 11 Pro, а современная оперативная память LPDDR5 добавляет скорости даже при многозадачности. Быстрый SSD на 256 Гб позволит хранить важные файлы и запускать программы за считанные секунды. Частота обновления экрана 60 Гц идеально подходит для просмотра видео и повседневных дел — оптимальный выбор для учёбы, работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6" Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi CoreBook S
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1220P
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт?ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Chuwi сочетает в себе большой 15,6-дюймовый IPS-экран с чётким разрешением 1920x1080 — наслаждайтесь ярким изображением и комфортной работой в любых задачах. Процессор Intel Core i3 с 10 ядрами и частотой 1,5 ГГц обеспечивает плавную работу Windows 11 Pro, а современная оперативная память LPDDR5 добавляет скорости даже при многозадачности. Быстрый SSD на 256 Гб позволит хранить важные файлы и запускать программы за считанные секунды. Частота обновления экрана 60 Гц идеально подходит для просмотра видео и повседневных дел — оптимальный выбор для учёбы, работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6" Core i3 1220P 8Gb/256Gb SSD Win11 PRO Grey - по цене 38160 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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