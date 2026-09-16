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Уцененный товар Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737828
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Уцененный товар Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние , 737828

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Уценка
Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние - фото 1
Уценка
Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние - фото 2
Уценка
Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние - фото 3
Уценка
Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние - фото 4
Уценка
Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние - фото 1
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние - фото 2
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние - фото 3
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние - фото 4
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737828
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние
4 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Утюги
Длина сетевого шнура
1.6
Мощность, Вт
2000
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1.2
Паровой удар
нет
Парогенератор
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
35
Функции и особенности
желобок для пуговиц, индикатор готовности пара, индикатор нагрева, индикатор низкого уровня воды
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х20х20
Вес, кг.
2.7

Описание товара Уцененный товар Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : паровая станция с утягом Причина уценки : нет оригинальной коробки , потертости , нет документов

Отзывы о товаре Уцененный товар Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Утюги
Длина сетевого шнура
1.6
Мощность, Вт
2000
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1.2
Паровой удар
нет
Парогенератор
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
35
Функции и особенности
желобок для пуговиц, индикатор готовности пара, индикатор нагрева, индикатор низкого уровня воды
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : паровая станция с утягом Причина уценки : нет оригинальной коробки , потертости , нет документов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий хорошее состояние - по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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