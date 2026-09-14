Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE3600 2.4/5ГГц BE3600 1x1Gb
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип антенны
внешняя
Усиление сигнала
5 Ггц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737772
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Характеристики
Бренд
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х10
Вес, г.
450
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE3600 2.4/5ГГц BE3600 1x1Gb
Усилитель беспроводного сигнала, оснащенный сверхбыстрым BE3600 WiFi 7 и гигабитным портом Ethernet. Нажимайте кнопки WPS, чтобы мгновенно расширить существующий Wi-Fi.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Усилитель беспроводного сигнала, оснащенный сверхбыстрым BE3600 WiFi 7 и гигабитным портом Ethernet. Нажимайте кнопки WPS, чтобы мгновенно расширить существующий Wi-Fi.
Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE3600 2.4/5ГГц BE3600 1x1Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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