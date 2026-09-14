Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5" RECERTIFIED
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5" RECERTIFIED
Жесткий диск Seagate BarraCuda объемом 1 ТБ рассчитан на домашнее использование в составе настольных ПК и внешних систем хранения. Это надежная платформа для хранения объемных коллекций видео, фото, фильмов в высоком качестве. Для связи с компьютером накопитель использует интерфейс SATA III с высокими скоростными характеристиками благодаря пропускной способности 6 Гбит/с. Seagate BarraCuda обладает кэш-памятью объемом 256 МБ для оптимальной производительности в работе. Особенность диска в способности работать штатно при температуре от 0 до 60 градусов. Жесткий диск может порадовать долгой службой при безотказной работе. Он демонстрирует ударостойкость на уровне 80 G.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SkyHawk 1Tb (ST1000VX005)
-
В наличииЦена 11 270 руб.2818 руб. в СплитЖесткий диск WD 1 TB WD11PURZ Purple 3.5"
-
В наличииЦена 11 690 руб.2923 руб. в СплитЖесткий диск Seagate Barracuda 2 Tb (ST2000DM005)
-
В наличииЦена 11 990 руб.2998 руб. в СплитЖесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000VX013 Video Skyhawk (540...
-
В наличииЦена 12 430 руб.3108 руб. в СплитЖесткий диск HPE 600Gb (872477-B21)
-
В наличииЦена 12 850 руб.3213 руб. в СплитЖесткий диск Toshiba 1Tb (DT01ACA100)
-
В наличииЦена 13 100 руб.3275 руб. в СплитЖесткий диск Seagate 3.5" 2TB Seagate SkyHawk Surveillance (ST20...
-
В наличииЦена 13 250 руб.3313 руб. в СплитЖесткий диск Toshiba S300 Surveillance 2Tb (HDWT720UZSVA)
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитЖёсткий диск WD Blue 2Tb (WD20SPZX)
-
В наличииЦена 14 430 руб.3608 руб. в СплитЖесткий диск Seagate Barracuda 2Tb (ST2000DM008)
-
В наличииЦена 14 730 руб.3683 руб. в СплитЖесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000LM048)
-
В наличииЦена 15 750 руб.3938 руб. в СплитЖесткий диск Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 1 тб
Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate SATA-III 1TB ST1000DM014 Desktop Barracuda (7200rpm) 256Mb 3.5" RECERTIFIED