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Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1)

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Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 1
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 2
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 3
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 4
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 5
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 6
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 7
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 8
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben M17A
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737644
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17A
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х11
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1)

Maibenben дарит больше пространства для работы и развлечений благодаря впечатляющему 17,3-дюймовому экрану на базе качественной IPS-матрицы. Четкое изображение в разрешении 1920x1080 и яркие цвета делают его отличным вариантом для фильмов, учебы или творческих задач. Связка мощного процессора AMD и 16 Гб оперативной памяти DDR4 позволяет справляться с несколькими приложениями одновременно без малейших задержек, а графический контроллер AMD Radeon Graphics поддержит комфортную работу даже с графикой. Быстрый SSD на 512 Гб дает место для важных файлов, а встроенный кард-ридер делает перенос фото и видео с карт памяти максимально удобным. Современная версия Bluetooth v5.3 пригодится для подключения различных аксессуаров. Maibenben выделяется стильным синим цветом корпуса и уже идет с установленной Windows 11 Home — можно сразу приступать к работе или развлечениям.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17A
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben дарит больше пространства для работы и развлечений благодаря впечатляющему 17,3-дюймовому экрану на базе качественной IPS-матрицы. Четкое изображение в разрешении 1920x1080 и яркие цвета делают его отличным вариантом для фильмов, учебы или творческих задач. Связка мощного процессора AMD и 16 Гб оперативной памяти DDR4 позволяет справляться с несколькими приложениями одновременно без малейших задержек, а графический контроллер AMD Radeon Graphics поддержит комфортную работу даже с графикой. Быстрый SSD на 512 Гб дает место для важных файлов, а встроенный кард-ридер делает перенос фото и видео с карт памяти максимально удобным. Современная версия Bluetooth v5.3 пригодится для подключения различных аксессуаров. Maibenben выделяется стильным синим цветом корпуса и уже идет с установленной Windows 11 Home — можно сразу приступать к работе или развлечениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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