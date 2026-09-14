Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1)
Maibenben дарит больше пространства для работы и развлечений благодаря впечатляющему 17,3-дюймовому экрану на базе качественной IPS-матрицы. Четкое изображение в разрешении 1920x1080 и яркие цвета делают его отличным вариантом для фильмов, учебы или творческих задач. Связка мощного процессора AMD и 16 Гб оперативной памяти DDR4 позволяет справляться с несколькими приложениями одновременно без малейших задержек, а графический контроллер AMD Radeon Graphics поддержит комфортную работу даже с графикой. Быстрый SSD на 512 Гб дает место для важных файлов, а встроенный кард-ридер делает перенос фото и видео с карт памяти максимально удобным. Современная версия Bluetooth v5.3 пригодится для подключения различных аксессуаров. Maibenben выделяется стильным синим цветом корпуса и уже идет с установленной Windows 11 Home — можно сразу приступать к работе или развлечениям.
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Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam 3896mAh (M17A-R574UM0F3RHU4EB1)