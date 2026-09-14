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Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10)

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Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 7
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 8
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 9
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 10
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 11
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 12
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 13
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 14
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 15
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 16
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 17
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 18
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 19
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 20
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 21
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 22
Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben X16C
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 5
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  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 9
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 10
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 11
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 12
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  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 14
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 15
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 16
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 17
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 18
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 19
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 20
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 21
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 22
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737641
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16C
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х39х11
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10)

Maibenben 16" — современный ноутбук, готовый поддержать твой темп жизни. Яркий IPS-экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 2560x1600 подарит детализированное изображение и комфорт при работе или развлечениях. Частота обновления 180 Гц обеспечит плавность картинки — идеальный выбор для геймеров и любителей динамичного контента. Объем оперативной памяти 16 Гб DDR5 и мощная видеопамять в 8 Гб позволяют одновременно работать в нескольких demanding приложениях и запускать современные игры. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает моментальный отклик системы и достаточно места для хранения файлов. Клавиатура с подсветкой позволит работать удобно даже в темноте, а серый цвет корпуса придаёт устройству стиль и лаконичность. Ноутбук оснащён процессором Intel и поддерживает Bluetooth v5.2 для быстрого подключения беспроводных аксессуаров. Лёгкий и вместительный Li-Pol аккумулятор обеспечит долгую автономную работу.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16C
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben 16" — современный ноутбук, готовый поддержать твой темп жизни. Яркий IPS-экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 2560x1600 подарит детализированное изображение и комфорт при работе или развлечениях. Частота обновления 180 Гц обеспечит плавность картинки — идеальный выбор для геймеров и любителей динамичного контента. Объем оперативной памяти 16 Гб DDR5 и мощная видеопамять в 8 Гб позволяют одновременно работать в нескольких demanding приложениях и запускать современные игры. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает моментальный отклик системы и достаточно места для хранения файлов. Клавиатура с подсветкой позволит работать удобно даже в темноте, а серый цвет корпуса придаёт устройству стиль и лаконичность. Ноутбук оснащён процессором Intel и поддерживает Bluetooth v5.2 для быстрого подключения беспроводных аксессуаров. Лёгкий и вместительный Li-Pol аккумулятор обеспечит долгую автономную работу.
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Отзывы


Ноутбук Maibenben X16C-i73756 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737560FERHG4E10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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