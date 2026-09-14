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Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU)

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Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 1
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 2
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 3
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 4
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 5
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 6
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 7
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 8
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 9
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 10
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 11
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 12
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 13
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 14
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 15
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 16
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 17
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 18
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 19
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 20
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 21
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 22
Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Machenike L17
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 1
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 2
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 3
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 4
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 5
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 6
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 7
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 8
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 9
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 10
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 11
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 12
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 13
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 14
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 15
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 16
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 17
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 18
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 19
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 20
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 21
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 22
  • Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737640
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Характеристики

Бренд
Machenike
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machenike L17
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.35 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х37х12
Вес, кг.
4.5

Описание товара Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU)

Этот ноутбук Machenike создан для работы без ограничений и игр с высоким уровнем комфорта. Огромный 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 подарит по-настоящему насыщенные впечатления — будь то динамичные проекты или любимые сериалы. Мощный процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью, а внушительный SSD на 1024 Гб вмещает большие коллекции документов, игр и медиафайлов — место не закончится в самый неподходящий момент. Видеопамять 6 Гб пригодится для сложной графики и современных игр, а клавиатура с подсветкой поддержит комфортную работу даже в темноте. Встроенный USB Type-C и классический USB 2.0 позволяют легко подключать периферию, а современная версия Bluetooth v5.2 обеспечивает быструю и стабильную связь с беспроводными аксессуарами. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — вы сами решаете, какой системе доверить свои задачи. Аккумулятор типа Li-Pol гарантирует стабильную работу на ходу.

Отзывы о товаре Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU)




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Характеристики
Бренд
Machenike
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machenike L17
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.35 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Machenike создан для работы без ограничений и игр с высоким уровнем комфорта. Огромный 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 подарит по-настоящему насыщенные впечатления — будь то динамичные проекты или любимые сериалы. Мощный процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью, а внушительный SSD на 1024 Гб вмещает большие коллекции документов, игр и медиафайлов — место не закончится в самый неподходящий момент. Видеопамять 6 Гб пригодится для сложной графики и современных игр, а клавиатура с подсветкой поддержит комфортную работу даже в темноте. Встроенный USB Type-C и классический USB 2.0 позволяют легко подключать периферию, а современная версия Bluetooth v5.2 обеспечивает быструю и стабильную связь с беспроводными аксессуарами. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — вы сами решаете, какой системе доверить свои задачи. Аккумулятор типа Li-Pol гарантирует стабильную работу на ходу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Machenike L17 Pulsar L Core i5 12450H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 2668mAh (JJ00GA00JRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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