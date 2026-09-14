Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS)
Lenovo сочетает в себе стиль и мощность — серый корпус смотрится строго и современно, а лёгкая IPS-матрица с диагональю 15,6 дюйма порадует яркой картинкой в разрешении 1920x1080. SSD на 512 Гб позволит хранить объёмные проекты и коллекции файлов, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 и объём видеопамяти 8 Гб готовы к задачам разного уровня сложности. Процессор от Intel обеспечит быструю работу без тормозов. Благодаря версии Bluetooth v5.2 соединение с аксессуарами проходит моментально. Удобство в тёмное время суток добавляет клавиатура с подсветкой, а Li-Pol аккумулятор — надёжность в течение дня. Модель поставляется без ОС, что даёт возможность самостоятельно выбрать подходящую систему.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YNPS)