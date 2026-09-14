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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737638
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х7
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS)

Ноутбук Lenovo с диагональю экрана 15,3 дюйма сочетает в себе просторный дисплей и компактный форм-фактор — комфортно работать, смотреть фильмы и заниматься творческими проектами. IPS-матрица с разрешением 1920x1200 передаёт яркое и детализированное изображение, поэтому цвета будут радовать глаз даже при длительном использовании. Объёмный SSD на 512 Гб позволяет хранить внушительную коллекцию файлов и быстро запускать программы, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечат высочайшую скорость работы даже при многозадачности. Процессор Intel отвечает за стабильность и производительность, легко справляясь с повседневными и профессиональными задачами. Лёгкий и надёжный корпус из пластика и алюминия удобно брать с собой: он не утяжелит сумку, но при этом выделяется прочностью. Встроенный кард-ридер упрощает обмен данными, а удобная подсветка клавиатуры позволяет работать даже в полумраке. Современная версия Bluetooth v5.2 обеспечит надёжное беспроводное соединение с различными устройствами. Модель поставляется без операционной системы — возможность настроить ноутбук полностью под себя и свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с диагональю экрана 15,3 дюйма сочетает в себе просторный дисплей и компактный форм-фактор — комфортно работать, смотреть фильмы и заниматься творческими проектами. IPS-матрица с разрешением 1920x1200 передаёт яркое и детализированное изображение, поэтому цвета будут радовать глаз даже при длительном использовании. Объёмный SSD на 512 Гб позволяет хранить внушительную коллекцию файлов и быстро запускать программы, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечат высочайшую скорость работы даже при многозадачности. Процессор Intel отвечает за стабильность и производительность, легко справляясь с повседневными и профессиональными задачами. Лёгкий и надёжный корпус из пластика и алюминия удобно брать с собой: он не утяжелит сумку, но при этом выделяется прочностью. Встроенный кард-ридер упрощает обмен данными, а удобная подсветка клавиатуры позволяет работать даже в полумраке. Современная версия Bluetooth v5.2 обеспечит надёжное беспроводное соединение с различными устройствами. Модель поставляется без операционной системы — возможность настроить ноутбук полностью под себя и свои задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R Core 7 240H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K4005VPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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