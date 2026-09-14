Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS)
Lenovo выпускает этот ноутбук для тех, кто ценит баланс мощности и стиля. Экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 отлично подходит для фильмов, работы с документами и игр, а благодаря яркой подсветке клавиатуры ваши идеи не остановит даже ночь. На борту — производительный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти: можно смело запускать сложные приложения и работать в многозадачном режиме. SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к файлам. Видеопамять 6 Гб расширяет возможности для творчества и развлечений. Современная версия Bluetooth 5.2 для быстрого подключения аксессуаров, а лёгкий и энергоёмкий аккумулятор Li-Pol даст свободу от розетки на долгое время. Модель идёт без ОС, чтобы вы могли выбрать подходящую именно вам систему сразу после покупки.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS)