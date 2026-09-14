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Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737637
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
7235HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х36х8
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS)

Lenovo выпускает этот ноутбук для тех, кто ценит баланс мощности и стиля. Экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 отлично подходит для фильмов, работы с документами и игр, а благодаря яркой подсветке клавиатуры ваши идеи не остановит даже ночь. На борту — производительный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти: можно смело запускать сложные приложения и работать в многозадачном режиме. SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к файлам. Видеопамять 6 Гб расширяет возможности для творчества и развлечений. Современная версия Bluetooth 5.2 для быстрого подключения аксессуаров, а лёгкий и энергоёмкий аккумулятор Li-Pol даст свободу от розетки на долгое время. Модель идёт без ОС, чтобы вы могли выбрать подходящую именно вам систему сразу после покупки.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
7235HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo выпускает этот ноутбук для тех, кто ценит баланс мощности и стиля. Экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 отлично подходит для фильмов, работы с документами и игр, а благодаря яркой подсветке клавиатуры ваши идеи не остановит даже ночь. На борту — производительный процессор AMD Ryzen 5 и 16 Гб оперативной памяти: можно смело запускать сложные приложения и работать в многозадачном режиме. SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к файлам. Видеопамять 6 Гб расширяет возможности для творчества и развлечений. Современная версия Bluetooth 5.2 для быстрого подключения аксессуаров, а лёгкий и энергоёмкий аккумулятор Li-Pol даст свободу от розетки на долгое время. Модель идёт без ОС, чтобы вы могли выбрать подходящую именно вам систему сразу после покупки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC0057PS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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