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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737633
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13645HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х36х8
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA)

Lenovo выпустил мощный и современный ноутбук с диагональю экрана 15,6 дюйма и высоким разрешением 1920x1080 — для максимального комфорта при работе и развлечениях. Яркая IPS-матрица делает изображение живым и чётким с любого ракурса, а стильный серый корпус добавляет устройству аккуратности и легкости. Мощный процессор Intel, 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 и впечатляющая видеопамять в 6 Гб — этот ноутбук справится даже с ресурсоёмкими задачами. Для хранения больших архивов и быстрой загрузки приложений предусмотрен вместительный SSD на 512 Гб. Подсветка клавиатуры гарантирует удобство работы в тёмное время суток. Благодаря современной версии Bluetooth 5.2, подключение беспроводных устройств станет простым и стабильным. Li-Pol аккумулятор обеспечивает надежную работу вдали от розетки, а отсутствие предустановленной ОС позволяет выбрать систему под себя.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13645HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo выпустил мощный и современный ноутбук с диагональю экрана 15,6 дюйма и высоким разрешением 1920x1080 — для максимального комфорта при работе и развлечениях. Яркая IPS-матрица делает изображение живым и чётким с любого ракурса, а стильный серый корпус добавляет устройству аккуратности и легкости. Мощный процессор Intel, 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 и впечатляющая видеопамять в 6 Гб — этот ноутбук справится даже с ресурсоёмкими задачами. Для хранения больших архивов и быстрой загрузки приложений предусмотрен вместительный SSD на 512 Гб. Подсветка клавиатуры гарантирует удобство работы в тёмное время суток. Благодаря современной версии Bluetooth 5.2, подключение беспроводных устройств станет простым и стабильным. Li-Pol аккумулятор обеспечивает надежную работу вдали от розетки, а отсутствие предустановленной ОС позволяет выбрать систему под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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