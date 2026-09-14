Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA)
Lenovo выпустил мощный и современный ноутбук с диагональю экрана 15,6 дюйма и высоким разрешением 1920x1080 — для максимального комфорта при работе и развлечениях. Яркая IPS-матрица делает изображение живым и чётким с любого ракурса, а стильный серый корпус добавляет устройству аккуратности и легкости. Мощный процессор Intel, 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 и впечатляющая видеопамять в 6 Гб — этот ноутбук справится даже с ресурсоёмкими задачами. Для хранения больших архивов и быстрой загрузки приложений предусмотрен вместительный SSD на 512 Гб. Подсветка клавиатуры гарантирует удобство работы в тёмное время суток. Благодаря современной версии Bluetooth 5.2, подключение беспроводных устройств станет простым и стабильным. Li-Pol аккумулятор обеспечивает надежную работу вдали от розетки, а отсутствие предустановленной ОС позволяет выбрать систему под себя.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13645HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01HPSA)