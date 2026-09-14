Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MC6K4HN/A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
142 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737632
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х8
Вес, кг.
2.5
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MC6K4HN/A)
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 с экраном Retina 15.3" обладает производительным процессором Apple M4 с 10 ядрами и частотой 4 ГГц. Модель оснащена 24 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ, что ускоряет работу и хранение данных. MacOS создаёт удобные условия для работы и творчества.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, MacBook Air 13 M4, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 136 770 руб.34193 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Int...
-
В наличииЦена 137 880 руб.34470 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE ...
-
В наличииЦена 141 440 руб.35360 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb...
-
В наличииЦена 142 480 руб.35620 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 144 860 руб.36215 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 147 390 руб.36848 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra...
-
В наличииЦена 148 810 руб.37203 руб. в СплитНоутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 50...
-
В наличииЦена 155 480 руб.38870 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1...
-
В наличииЦена 156 100 руб.39025 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H...
-
В наличииЦена 164 650 руб.41163 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB ...
-
В наличииЦена 165 000 руб.41250 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512...
-
В наличииЦена 171 230 руб.42808 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA Ge...
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Развернуть
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 с экраном Retina 15.3" обладает производительным процессором Apple M4 с 10 ядрами и частотой 4 ГГц. Модель оснащена 24 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ, что ускоряет работу и хранение данных. MacOS создаёт удобные условия для работы и творчества.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, MacBook Air 13 M4, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, MacBook Air 13 M4, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MC6K4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS star WiFi BT Cam (MC6K4HN/A)