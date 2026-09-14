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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHF4LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHF4LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHF4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHF4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHF4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHF4LL/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHF4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHF4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHF4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHF4LL/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
142 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737629
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHF4LL/A)

Стильный ноутбук Apple с диагональю экрана 13,6 дюйма порадует ярким, чётким изображением благодаря разрешению 2560x1664 и матрице IPS. Корпус из алюминия не только выглядит элегантно, но и остаётся лёгким и прочным в путешествиях и деловых поездках. Процессор Apple M5 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают молниеносную скорость работы — даже при нескольких одновременно запущенных приложениях. Для хранения установлен вместительный SSD на 1024 Гб: сохраняйте большие проекты и коллекции фотографий без ограничений. Подсветка клавиатуры облегчает работу в любое время суток. Сканер отпечатка пальца быстро и безопасно разблокирует устройство. Ноутбук работает на привычной и интуитивной Mac OS, а версия Bluetooth v6.0 гарантирует стабильное подключение к аксессуарам.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHF4LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный ноутбук Apple с диагональю экрана 13,6 дюйма порадует ярким, чётким изображением благодаря разрешению 2560x1664 и матрице IPS. Корпус из алюминия не только выглядит элегантно, но и остаётся лёгким и прочным в путешествиях и деловых поездках. Процессор Apple M5 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают молниеносную скорость работы — даже при нескольких одновременно запущенных приложениях. Для хранения установлен вместительный SSD на 1024 Гб: сохраняйте большие проекты и коллекции фотографий без ограничений. Подсветка клавиатуры облегчает работу в любое время суток. Сканер отпечатка пальца быстро и безопасно разблокирует устройство. Ноутбук работает на привычной и интуитивной Mac OS, а версия Bluetooth v6.0 гарантирует стабильное подключение к аксессуарам.
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Ноутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight WiFi BT Cam (MDHF4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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