Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ)
Lenovo превращает ваши будни в настоящее удовольствие от работы. Яркий 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 дарит чёткое и насыщенное изображение — удобно для долгой работы, творчества и фильмов. Производительный процессор Intel с частотой 2,5 ГГц и 32 Гб оперативной памяти DDR5 легко справится даже с ресурсоёмкими задачами, а вместительный SSD на 1024 Гб позволит хранить все важные файлы без компромиссов. Встроенный кард-ридер упрощает работу с фото и видео, а сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные. Современная версия Bluetooth 5.4 делает соединение с другими устройствами быстрым и стабильным, а Li-lon аккумулятор надёжно поддержит вас целый день.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21UY006FGQ)