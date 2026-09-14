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Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA)

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Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA) - фото 1
Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA) - фото 2
Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA) - фото 3
Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA) - фото 4
Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Victus
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA) - фото 1
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA) - фото 2
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA) - фото 3
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA) - фото 4
  • Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737624
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Victus
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х31х7
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA)

Этот ноутбук HP — мощное и стильное решение для работы и развлечений. Процессор Intel с 10 ядрами справится даже с ресурсоёмкими задачами, а 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу без задержек. SSD на 512 Гб позволит хранить множество файлов, программ и проектов, при этом всё открывается молниеносно. Экрана диагональю 15,6 дюйма и разрешения 1920x1080 достаточно для комфортной работы и просмотра фильмов в отличном качестве. Благодаря подсветке клавиатуры можно спокойно работать в любое время суток. Встроенный кард-ридер удобен для переноса фото и видео с карт памяти, а современный Bluetooth v5.4 обеспечивает быстрые беспроводные подключения. Операционная система Windows 11 Home уже установлена, что гарантирует современный интерфейс и поддержку свежих приложений. Один порт USB Type-C делает подключение гаджетов ещё удобнее, соответствуя требованиям современного пользователя.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Victus
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук HP — мощное и стильное решение для работы и развлечений. Процессор Intel с 10 ядрами справится даже с ресурсоёмкими задачами, а 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу без задержек. SSD на 512 Гб позволит хранить множество файлов, программ и проектов, при этом всё открывается молниеносно. Экрана диагональю 15,6 дюйма и разрешения 1920x1080 достаточно для комфортной работы и просмотра фильмов в отличном качестве. Благодаря подсветке клавиатуры можно спокойно работать в любое время суток. Встроенный кард-ридер удобен для переноса фото и видео с карт памяти, а современный Bluetooth v5.4 обеспечивает быстрые беспроводные подключения. Операционная система Windows 11 Home уже установлена, что гарантирует современный интерфейс и поддержку свежих приложений. Один порт USB Type-C делает подключение гаджетов ещё удобнее, соответствуя требованиям современного пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP Victus 15-fa2090ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KKUA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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