Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0)
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus — идеальный спутник для учебы, работы и путешествий. Благодаря мощному процессору Intel и 16 Гб оперативной памяти, он легко справляется с множеством задач одновременно. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечивает быструю загрузку файлов и достаточно места для хранения всех важных документов и проектов. Яркий сенсорный экран с разрешением 1920x1080 подарит чёткое и насыщенное изображение, а клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать при любом освещении. Встроенный кард-ридер делает удобной работу с фотоаппаратами и картами памяти. Лёгкость, универсальность и продуманность для современных задач — ноутбук Asus создан под ваши запросы.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I716512B7D Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam (90NX07N1-M02MD0)