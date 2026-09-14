Ноутбук HP Victus 15-fa2110ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KLUA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP Victus 15-fa2110ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KLUA)
HP сочетает в себе мощность и стиль — этот ноутбук справится с любыми задачами, от работы до развлечений. Большой 15,6-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1080 порадует яркой и детализированной картинкой. Мощный 10-ядерный процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают моментальный отклик даже в режиме многозадачности. SSD-накопитель на 512 Гб мгновенно загружает любимые программы и важные файлы. Продуманная клавиатура с подсветкой позволяет работать в любое время дня и ночи, а удобный кард-ридер облегчает перенос фото и документов. Благодаря новейшему Bluetooth v5.4 передача данных стала ещё быстрее и стабильнее. На борту — Windows 11 Home: современный интерфейс и максимальная эффективность без лишних хлопот. Лёгкий пластиковый корпус и универсальный порт USB Type-C делают устройство отличным спутником на каждый день.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP Victus 15-fa2110ca Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B84KLUA)