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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD)

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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Aero
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737619
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Aero
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х33х7
Вес, кг.
3.88

Описание товара Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD)

Gigabyte создаёт ноутбуки, готовые к серьёзным задачам. Яркий 16-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 и IPS-матрицей обеспечивает насыщенное изображение и комфорт даже при долгой работе. Современный процессор AMD Ryzen AI 7 открывает простор для многозадачности и ресурсоёмких приложений, а 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 1024 Гб позволяют хранить большие проекты и запускать множество программ без задержек. Светящаяся клавиатура создаёт удобство при работе в любое время дня. Версия Bluetooth v5.2 обеспечивает быстрый и стабильный обмен данными с внешними устройствами. Этот ноутбук продаётся без операционной системы — только вы решаете, какая платформа будет установлена. Лёгкий и тонкий аккумулятор Li-Pol делает устройство удобным для мобильности и поездок.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Aero
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Gigabyte создаёт ноутбуки, готовые к серьёзным задачам. Яркий 16-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 и IPS-матрицей обеспечивает насыщенное изображение и комфорт даже при долгой работе. Современный процессор AMD Ryzen AI 7 открывает простор для многозадачности и ресурсоёмких приложений, а 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 1024 Гб позволяют хранить большие проекты и запускать множество программ без задержек. Светящаяся клавиатура создаёт удобство при работе в любое время дня. Версия Bluetooth v5.2 обеспечивает быстрый и стабильный обмен данными с внешними устройствами. Этот ноутбук продаётся без операционной системы — только вы решаете, какая платформа будет установлена. Лёгкий и тонкий аккумулятор Li-Pol делает устройство удобным для мобильности и поездок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) без ОС silver WiFi BT Cam (1WH93KZC94DD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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