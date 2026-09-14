Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20)
Этот ноутбук Asus сочетает в себе практичность и современный подход к работе. Экран 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 порадует яркой и чёткой картинкой — смотреть фильмы или работать с документами будет комфортно. Лёгкий вес 1,64 кг позволяет брать устройство с собой куда угодно, не перегружая рюкзак. Процессор Intel и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу офисных приложений и быстрый отклик, а SSD на 512 Гб подарит впечатляющий объём для хранения файлов. Благодаря двум портам USB Type-C можно легко подключать современную периферию. Встроенный сканер отпечатка пальца сделает вход безопасным и удобным. Ноутбук поставляется без установленной ОС, поэтому вы можете выбрать оптимальное программное обеспечение под свои задачи. Bluetooth v5.4 обеспечивает быстрое и стабильное подключение беспроводных устройств. Корпус выполнен из пластика — это не только современно, но и облегчает конструкцию.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77757 Core 7 150U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M08U20)