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Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227)

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Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15 Max
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737617
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15 Max
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х9
Вес, кг.
3.57

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227)

MSI открывает новые горизонты в мире ноутбуков: мощный процессор Intel с 10 ядрами и 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 отлично справляются даже с ресурсоёмкими задачами. Объёмный SSD на 512 Гб гарантирует мгновенный запуск системы и быстрый доступ ко всем файлам. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти заставляет игры и графику выглядеть по-настоящему впечатляюще. Экран IPS 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 дарит яркое и чёткое изображение — идеальное пространство для развлечений и работы. Подсветка клавиатуры позволяет работать комфортно в любое время суток, а порт USB Type-C добавляет удобства для подключения современных устройств. Этот ноутбук MSI для тех, кто ценит производительность, стиль и универсальность в одном корпусе.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15 Max
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
MSI открывает новые горизонты в мире ноутбуков: мощный процессор Intel с 10 ядрами и 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 отлично справляются даже с ресурсоёмкими задачами. Объёмный SSD на 512 Гб гарантирует мгновенный запуск системы и быстрый доступ ко всем файлам. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти заставляет игры и графику выглядеть по-настоящему впечатляюще. Экран IPS 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 дарит яркое и чёткое изображение — идеальное пространство для развлечений и работы. Подсветка клавиатуры позволяет работать комфортно в любое время суток, а порт USB Type-C добавляет удобства для подключения современных устройств. Этот ноутбук MSI для тех, кто ценит производительность, стиль и универсальность в одном корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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