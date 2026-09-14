Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227)
MSI открывает новые горизонты в мире ноутбуков: мощный процессор Intel с 10 ядрами и 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 отлично справляются даже с ресурсоёмкими задачами. Объёмный SSD на 512 Гб гарантирует мгновенный запуск системы и быстрый доступ ко всем файлам. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти заставляет игры и графику выглядеть по-настоящему впечатляюще. Экран IPS 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 дарит яркое и чёткое изображение — идеальное пространство для развлечений и работы. Подсветка клавиатуры позволяет работать комфортно в любое время суток, а порт USB Type-C добавляет удобства для подключения современных устройств. Этот ноутбук MSI для тех, кто ценит производительность, стиль и универсальность в одном корпусе.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 Max C2WG-227XRU Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T111-227)