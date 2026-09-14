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Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473)

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Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 1
Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 2
Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 3
Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 4
Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 5
Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 6
Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 7
Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 8
Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 9
Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 10
Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 1
  • Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 2
  • Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 3
  • Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 4
  • Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 5
  • Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 6
  • Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 7
  • Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 8
  • Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 9
  • Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 10
  • Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737616
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Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.2 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х28х7
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473)

Этот ноутбук Chuwi с диагональю экрана 14 дюймов — отличный выбор для тех, кто ценит баланс между компактностью и функциональностью. Чёткое изображение с разрешением 2160x1440 на IPS-матрице порадует глаз яркими цветами и широкими углами обзора. Процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти легко справятся с повседневными и профессиональными задачами, а вместительный SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносную загрузку приложений и хранение ваших файлов без компромиссов. Графический контроллер Intel UHD Graphics позволит работать с графикой и смотреть видео в высоком качестве. Установленная Windows 11 Home готова к работе сразу после включения — всё, чтобы вы могли начать эффективную работу или учебу без лишних хлопот.

Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473)




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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi Corebook X
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2160x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.2 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Chuwi с диагональю экрана 14 дюймов — отличный выбор для тех, кто ценит баланс между компактностью и функциональностью. Чёткое изображение с разрешением 2160x1440 на IPS-матрице порадует глаз яркими цветами и широкими углами обзора. Процессор Intel и 16 Гб оперативной памяти легко справятся с повседневными и профессиональными задачами, а вместительный SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносную загрузку приложений и хранение ваших файлов без компромиссов. Графический контроллер Intel UHD Graphics позволит работать с графикой и смотреть видео в высоком качестве. Установленная Windows 11 Home готова к работе сразу после включения — всё, чтобы вы могли начать эффективную работу или учебу без лишних хлопот.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Chuwi Corebook X 14 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS 2K (2160x1440) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4000mAh (1746473) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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