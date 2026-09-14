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Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T)

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Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 1
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 2
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 3
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 4
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 5
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 6
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 7
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 8
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 9
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 10
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 11
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 12
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 13
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 14
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 15
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 16
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 17
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 18
Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Chuwi GameBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 1
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 2
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 3
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 4
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 5
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 6
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 7
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 8
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 9
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 10
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 11
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 12
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 13
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 14
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 15
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 16
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 17
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 18
  • Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737615
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Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi GameBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
7845HX
Частота процессора, ГГц
3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х7
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T)

Игровой ноутбук CHUWI GameBook 16" сочетает мощный процессор и современную видеокарту, создавая условия для плавного геймплея и работы с ресурсоёмкими приложениями. Устройство подходит геймерам и дизайнерам, которым важны мобильность и производительность.

Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T)




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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Chuwi GameBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
7845HX
Частота процессора, ГГц
3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой ноутбук CHUWI GameBook 16" сочетает мощный процессор и современную видеокарту, создавая условия для плавного геймплея и работы с ресурсоёмкими приложениями. Устройство подходит геймерам и дизайнерам, которым важны мобильность и производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Chuwi GameBook Ryzen 9 7845HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD (2560x1600) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (CWI627-97321N1PRM6T) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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