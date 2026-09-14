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Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036)

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Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 1
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 2
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 3
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 4
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 5
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 6
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 7
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 8
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 9
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 10
Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Crosshair 16 Max HX
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 1
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 2
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 3
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 4
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 5
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 6
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 7
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 8
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 9
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 10
  • Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16&quot; OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
197 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737613
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Crosshair 16 Max HX
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 ВТч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х12
Вес, кг.
4.5

Описание товара Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036)

MSI предлагает современный ноутбук с впечатляющим 16-дюймовым OLED-экраном. Высокое разрешение 2560x1600 пикселей и частота обновления 240 Гц делают изображение невероятно чётким и плавным — вы сразу заметите разницу в работе и развлечениях. Мощный процессор Intel Core Ultra 7, поддерживаемый 16 Гб оперативной памяти, открывает широкие возможности для задач любого уровня сложности: от профессиональных приложений до современных игр. Встроенный SSD на 1024 Гб обеспечивает мгновенный запуск и море места для файлов. Устройство поставляется с операционной системой DOS, что оставляет свободу выбрать программное обеспечение по своему вкусу. Этот ноутбук MSI сочетает производительность, скорость и визуальное удовольствие в элегантном форм-факторе.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Crosshair 16 Max HX
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 ВТч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
MSI предлагает современный ноутбук с впечатляющим 16-дюймовым OLED-экраном. Высокое разрешение 2560x1600 пикселей и частота обновления 240 Гц делают изображение невероятно чётким и плавным — вы сразу заметите разницу в работе и развлечениях. Мощный процессор Intel Core Ultra 7, поддерживаемый 16 Гб оперативной памяти, открывает широкие возможности для задач любого уровня сложности: от профессиональных приложений до современных игр. Встроенный SSD на 1024 Гб обеспечивает мгновенный запуск и море места для файлов. Устройство поставляется с операционной системой DOS, что оставляет свободу выбрать программное обеспечение по своему вкусу. Этот ноутбук MSI сочетает производительность, скорость и визуальное удовольствие в элегантном форм-факторе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-036XRU Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-036) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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