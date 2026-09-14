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Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052)

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Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 1
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 2
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 3
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 4
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 5
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 6
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 7
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Prestige 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 1
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 2
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 3
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 4
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 5
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 6
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 7
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737610
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х8
Вес, кг.
2.46

Описание товара Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052)

Компактный и стильный ноутбук MSI с матовым серым корпусом создан для тех, кто ценит удобство и скорость работы в современном ритме. Диагональ экрана 14 дюймов делает его идеальным для командировок, учебы и работы в пути — устройство легко поместится в любой рюкзак или сумку. IPS-матрица и разрешение 1920x1200 обеспечивают чёткое и яркое изображение с широкими углами обзора, а частота обновления 60 Гц подарит комфорт при продолжительном использовании. Быстрый процессор Intel Core Ultra 5 с частотой 2,1 ГГц и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик даже при многозадачности и ресурсоёмких приложениях. SSD на 1024 Гб даст простор для хранения всех файлов, фото и нужных программ — работать и отдыхать можно без ограничений. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и стильный ноутбук MSI с матовым серым корпусом создан для тех, кто ценит удобство и скорость работы в современном ритме. Диагональ экрана 14 дюймов делает его идеальным для командировок, учебы и работы в пути — устройство легко поместится в любой рюкзак или сумку. IPS-матрица и разрешение 1920x1200 обеспечивают чёткое и яркое изображение с широкими углами обзора, а частота обновления 60 Гц подарит комфорт при продолжительном использовании. Быстрый процессор Intel Core Ultra 5 с частотой 2,1 ГГц и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик даже при многозадачности и ресурсоёмких приложениях. SSD на 1024 Гб даст простор для хранения всех файлов, фото и нужных программ — работать и отдыхать можно без ограничений. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-052RU Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 grey WiFi BT Cam (9S7-14N311-052) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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