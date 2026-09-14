Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235)
MSI представляет ноутбук с большим 16-дюймовым экраном и отличной детализацией благодаря разрешению 1920x1200. IPS-матрица обеспечивает яркое изображение и широкие углы обзора — комфортно работать, смотреть фильмы или редактировать фото. Мощный 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 в паре с 16 Гб оперативной памяти позволяет с лёгкостью справляться с многозадачностью, работой с ресурсоёмкими приложениями или современными играми. Вместительный SSD на 1024 Гб гарантирует молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к файлам — забудьте о долгом ожидании! Операционная система Windows 11 Home открывает новые возможности для работы и развлечений. Этот ноутбук MSI станет надёжным помощником для тех, кто ценит производительность, вместительность и удобство.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235)