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Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235)

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Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 1
Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 2
Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 3
Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 4
Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 5
Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 6
Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 7
Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Prestige 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 1
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 2
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 3
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 4
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 5
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 6
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 7
  • Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737609
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
165H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Втч
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х33х9
Вес, кг.
3.28

Описание товара Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235)

MSI представляет ноутбук с большим 16-дюймовым экраном и отличной детализацией благодаря разрешению 1920x1200. IPS-матрица обеспечивает яркое изображение и широкие углы обзора — комфортно работать, смотреть фильмы или редактировать фото. Мощный 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 в паре с 16 Гб оперативной памяти позволяет с лёгкостью справляться с многозадачностью, работой с ресурсоёмкими приложениями или современными играми. Вместительный SSD на 1024 Гб гарантирует молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к файлам — забудьте о долгом ожидании! Операционная система Windows 11 Home открывает новые возможности для работы и развлечений. Этот ноутбук MSI станет надёжным помощником для тех, кто ценит производительность, вместительность и удобство.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
165H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Втч
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
MSI представляет ноутбук с большим 16-дюймовым экраном и отличной детализацией благодаря разрешению 1920x1200. IPS-матрица обеспечивает яркое изображение и широкие углы обзора — комфортно работать, смотреть фильмы или редактировать фото. Мощный 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 в паре с 16 Гб оперативной памяти позволяет с лёгкостью справляться с многозадачностью, работой с ресурсоёмкими приложениями или современными играми. Вместительный SSD на 1024 Гб гарантирует молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к файлам — забудьте о долгом ожидании! Операционная система Windows 11 Home открывает новые возможности для работы и развлечений. Этот ноутбук MSI станет надёжным помощником для тех, кто ценит производительность, вместительность и удобство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo B1MG-235RU Core Ultra 7 165H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (9S7-15A121-235) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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