Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035)
Этот ноутбук MSI создан для тех, кто ценит производительность и стиль. Большой 16-дюймовый OLED-экран с потрясающим разрешением 2560x1600 подарит яркие и чёткие цвета, идеально подходящие для работы с графикой, просмотра фильмов или игр. Объёмный SSD на 1024 Гб позволит хранить всю вашу библиотеку фильмов, фотографий и проектов без ограничений. 16 Гб оперативной памяти и дискретная видеокарта обеспечивают мощь для ресурсоёмких задач, а процессор Intel отвечает за высокую скорость работы. Корпус из пластика делает ноутбук достаточно лёгким для ежедневных поездок. Подсветка клавиатуры добавит комфорта работе в любое время суток. Через удобный порт USB Type-C вы быстро подключите необходимые устройства. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете, что установить. MSI сочетает производительность, эффектное изображение и продуманный функционал для современных задач.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core Ultra 9, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-035XRU Core Ultra 9 275HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 12Gb 16" OLED QHD+ (2560x1600) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-265232-035)