Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421)
Этот ноутбук MSI сочетает в себе щедрый 17,3-дюймовый экран и чёткое Full HD-разрешение 1920x1080 — изображение большое и детализированное, приятно работать или смотреть фильмы. IPS-матрица обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора. Быстрый SSD на 1024 Гб мгновенно откликается, а объём оперативной памяти в 16 Гб позволяет свободно переключаться между тяжёлыми задачами или работать с несколькими программами одновременно. Современный процессор Intel c 10 ядрами отлично справляется даже с ресурсоёмкими сценариями, а встроенная видеокарта с 8 Гб видеопамяти подходит для графических приложений. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта в тёмном помещении, а порт USB Type-C расширяет возможности подключения. Такой ноутбук идеально подойдёт для работы, учёбы и развлечений на большом экране.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWGKG-421XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-421)