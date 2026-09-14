Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-084RU Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-084)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-084RU Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-084)
**Ноутбук-трансформер MSI SummitPro 16 AI — мощь и гибкость для ваших задач!** Ищете устройство, которое объединит в себе высокую производительность и удобство использования? Ноутбук-трансформер MSI SummitPro 16 AI — идеальный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и многофункциональность. **Почему стоит выбрать MSI SummitPro 16 AI?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 285H с 16 ядрами и частотой до 5,4 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. * **Оперативная память 32 ГБ (LPDDR5):** забудьте о задержках и лагах — многозадачность станет ещё комфортнее. * **Быстрый SSD-накопитель на 1 ТБ (M.2):** храните все необходимые файлы и программы, наслаждаясь молниеносной скоростью загрузки. * **Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 ГБ GDDR6):** отличное решение для игр, работы с графикой и просмотра видео в высоком качестве. * **Яркий и чёткий экран:** диагональ 16 дюймов, разрешение 2560 x 1600 пикселей, частота обновления 165 Гц и IPS-матрица гарантируют великолепное качество изображения. * **Сенсорный экран:** удобство управления с помощью прикосновений сделает работу с устройством ещё более комфортной. * **Компактность и стиль:** вес всего 2,1 кг и элегантный чёрный корпус позволят вам всегда брать ноутбук с собой. **Дополнительные преимущества:** * поддержка карт памяти microSD; * наличие цифрового блока клавиатуры; * операционная система Windows 11 Pro; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств. С ноутбуком MSI SummitPro 16 AI вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Summit Pro 16 AI A2HVETG-084RU Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS Touch QHD+ (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (9S7-159631-084)