Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229)
MSI представил ноутбук, который объединил в себе баланс мощности и комфорта. Эффектный 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует яркими и чёткими деталями — приятно работать, смотреть фильмы, заниматься творчеством. Восьмиядерный процессор Intel Core i5 с частотой 2,1 ГГц и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже в многозадачном режиме: легко запускать ресурсоёмкие приложения, работать с большими файлами, переключаться между задачами без задержек. Вместительный SSD на 512 Гб позволит хранить все необходимые документы, фото и проекты. Лаконичный серый цвет придаёт устройству современный стиль. Работает под управлением DOS — можно установить любую нужную систему. Такой ноутбук отлично подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229)