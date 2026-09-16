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Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229)

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Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 10
Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
DOS
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 10
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737600
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
DOS
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт•ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х9
Вес, кг.
3.57

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229)

MSI представил ноутбук, который объединил в себе баланс мощности и комфорта. Эффектный 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует яркими и чёткими деталями — приятно работать, смотреть фильмы, заниматься творчеством. Восьмиядерный процессор Intel Core i5 с частотой 2,1 ГГц и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже в многозадачном режиме: легко запускать ресурсоёмкие приложения, работать с большими файлами, переключаться между задачами без задержек. Вместительный SSD на 512 Гб позволит хранить все необходимые документы, фото и проекты. Лаконичный серый цвет придаёт устройству современный стиль. Работает под управлением DOS — можно установить любую нужную систему. Такой ноутбук отлично подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
DOS
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт•ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
MSI представил ноутбук, который объединил в себе баланс мощности и комфорта. Эффектный 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 порадует яркими и чёткими деталями — приятно работать, смотреть фильмы, заниматься творчеством. Восьмиядерный процессор Intel Core i5 с частотой 2,1 ГГц и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже в многозадачном режиме: легко запускать ресурсоёмкие приложения, работать с большими файлами, переключаться между задачами без задержек. Вместительный SSD на 512 Гб позволит хранить все необходимые документы, фото и проекты. Лаконичный серый цвет придаёт устройству современный стиль. Работает под управлением DOS — можно установить любую нужную систему. Такой ноутбук отлично подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-229) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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