Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018)
MSI представляет ноутбук с большим 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 — рабочее пространство для любых задач становится шире и ярче. Лёгкий, но прочный алюминиевый корпус выглядит стильно и выдержит темп современного дня. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечивает быстрый запуск всех программ и надёжное хранение важных файлов. Оперативной памяти — 16 Гб, можно работать с «тяжёлыми» приложениями и держать десятки вкладок открытыми одновременно. Два порта USB Type-C позволяют легко подключать современные аксессуары. Мощность процессора Intel и быстрая встроенная видеокарта — для работы, учёбы и развлечений без промедлений.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 65 340 руб.16335 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Core 5 320 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 65 490 руб.16373 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1502VA-BQ1384 Core i5 13420H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 65 810 руб.16453 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD...
-
В наличииЦена 66 440 руб.16610 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1072XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 66 600 руб.16650 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire AL15-72P-76WK 15.6" IPS Core i7 13620H 16Gb,...
-
В наличииЦена 66 890 руб.16723 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X 16" IPS Core i5-13420H 16Gb/...
-
В наличииЦена 66 890 руб.16723 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered ...
-
В наличииЦена 67 390 руб.16848 руб. в СплитНоутбук Acer Extensa 15 EX215-57-75TD Core i7 13620H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 67 390 руб.16848 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 16" IPS Core Ultra 5 125U 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 67 390 руб.16848 руб. в СплитНоутбук HP PROBOOK 460 G11 U5-125U 16" 8GB/512GB SSD Silver (B9Z...
-
В наличииЦена 67 740 руб.16935 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 68 180 руб.17045 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14 F1MG-816XRU Intel Core 5 120U/16Gb (1*16 D...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018)