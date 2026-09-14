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Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018)

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Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 8
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 9
Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 8
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 9
  • Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737599
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х29х8
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018)

MSI представляет ноутбук с большим 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 — рабочее пространство для любых задач становится шире и ярче. Лёгкий, но прочный алюминиевый корпус выглядит стильно и выдержит темп современного дня. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечивает быстрый запуск всех программ и надёжное хранение важных файлов. Оперативной памяти — 16 Гб, можно работать с «тяжёлыми» приложениями и держать десятки вкладок открытыми одновременно. Два порта USB Type-C позволяют легко подключать современные аксессуары. Мощность процессора Intel и быстрая встроенная видеокарта — для работы, учёбы и развлечений без промедлений.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
MSI представляет ноутбук с большим 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 — рабочее пространство для любых задач становится шире и ярче. Лёгкий, но прочный алюминиевый корпус выглядит стильно и выдержит темп современного дня. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечивает быстрый запуск всех программ и надёжное хранение важных файлов. Оперативной памяти — 16 Гб, можно работать с «тяжёлыми» приложениями и держать десятки вкладок открытыми одновременно. Два порта USB Type-C позволяют легко подключать современные аксессуары. Мощность процессора Intel и быстрая встроенная видеокарта — для работы, учёбы и развлечений без промедлений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Modern 16S G3MG-018XRU Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Arc 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (9S7-26U321-018) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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