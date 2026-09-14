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Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10)

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Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 7
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 8
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 9
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 10
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 11
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 12
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 13
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 14
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 15
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 16
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 17
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 18
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 19
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 20
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 21
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 22
Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben X16C
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 9
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 10
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 11
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 12
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 13
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 14
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 15
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 16
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 17
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 18
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 19
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 20
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 21
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 22
  • Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737596
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16C
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13700HX
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х39х11
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10)

Maibenben представляет мощный ноутбук с большим 16-дюймовым экраном и четким разрешением 2560x1600 — изображение выглядит ярко и детально. Экран на IPS-матрице с частотой обновления 180 Гц радует плавностью картинки, что особенно заметно при работе и развлечениях. Внутри — производительный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5: ноутбук легко справляется с многозадачностью и ресурсоемкими задачами. SSD на 1024 Гб дарит огромное пространство для хранения данных и быструю работу системы. Windows 11 Home обеспечивает современный пользовательский опыт сразу после включения. Благодаря версии Bluetooth v5.2 вы быстро подключите все необходимые устройства. Этот ноутбук от Maibenben — сильное сочетание мощности, скорости и комфорта для работы, учебы и отдыха.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16C
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13700HX
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben представляет мощный ноутбук с большим 16-дюймовым экраном и четким разрешением 2560x1600 — изображение выглядит ярко и детально. Экран на IPS-матрице с частотой обновления 180 Гц радует плавностью картинки, что особенно заметно при работе и развлечениях. Внутри — производительный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5: ноутбук легко справляется с многозадачностью и ресурсоемкими задачами. SSD на 1024 Гб дарит огромное пространство для хранения данных и быструю работу системы. Windows 11 Home обеспечивает современный пользовательский опыт сразу после включения. Благодаря версии Bluetooth v5.2 вы быстро подключите все необходимые устройства. Этот ноутбук от Maibenben — сильное сочетание мощности, скорости и комфорта для работы, учебы и отдыха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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