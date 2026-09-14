Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10)
Maibenben представляет мощный ноутбук с большим 16-дюймовым экраном и четким разрешением 2560x1600 — изображение выглядит ярко и детально. Экран на IPS-матрице с частотой обновления 180 Гц радует плавностью картинки, что особенно заметно при работе и развлечениях. Внутри — производительный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5: ноутбук легко справляется с многозадачностью и ресурсоемкими задачами. SSD на 1024 Гб дарит огромное пространство для хранения данных и быструю работу системы. Windows 11 Home обеспечивает современный пользовательский опыт сразу после включения. Благодаря версии Bluetooth v5.2 вы быстро подключите все необходимые устройства. Этот ноутбук от Maibenben — сильное сочетание мощности, скорости и комфорта для работы, учебы и отдыха.
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Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16C-i73757 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I737570GERHG4E10)