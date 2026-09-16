Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001)
Лёгкий и функциональный ноутбук Acer весит всего 1,49 кг — его удобно брать с собой в поездки и на учёбу. Экран 15,6 дюйма с чётким разрешением 1920x1080 и современной IPS-матрицей отлично подходит для работы с графикой и просмотра фильмов. Графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечит плавное изображение в любых задачах. Мощные 32 Гб оперативной памяти DDR4 позволят без задержек работать с несколькими программами одновременно, а вместительный SSD на 1 ТБ гарантирует, что места хватит для всех файлов и проектов. Встроенный кард-ридер упрощает перенос фото и видео, а свежая версия Bluetooth 5.1 позволит быстро подключить необходимые устройства. Благодаря аккумулятору типа Li-lon ноутбук надолго сохранит работоспособность вдали от розетки. Отличное сочетание мощности, мобильности и высоких технологий для решения широкого круга задач.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DN5EX.001)