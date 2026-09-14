Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A)
Невероятно чёткий 14,2-дюймовый экран с разрешением 3024x1964 порадует любителей кристально чистого изображения — детали выглядят по-настоящему живо. Мощный процессор Apple и внушительные 24 Гб оперативной памяти позволяют с лёгкостью справляться с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Твердотельный накопитель на 512 Гб обеспечивает не только быстрый запуск системы, но и достаточно пространства для рабочих файлов и коллекции любимых фото или видео. Вход в систему по сканеру отпечатка пальца — это плюс к удобству и безопасности ваших данных. Mac OS раскрывает все возможности железа, делая работу плавной и комфортной. Эта модель — современный инструмент для тех, кто ценит скорость, надёжность и стиль.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR (3024x1964) macOS silver WiFi BT Cam (MX2E3LL/A)