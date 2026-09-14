Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A)
? Совершенно новый уровень портативности и производительности MacBook Air — самый популярный ноутбук в мире, и теперь он стал еще мощнее с чипом M4. До 18 часов автономной работы, встроенный Apple Intelligence, элегантный корпус из переработанного алюминия — этот ноутбук готов к любым задачам, где бы вы ни находились. ? Компактность и стиль в двух размерах 13-дюймовый MacBook Air — идеальный спутник для тех, кто всегда в движении. 15-дюймовая модель предлагает больше экранного пространства для многозадачности. ? Максимальная мощность в тонком корпусе Процессор M4 справляется с множеством приложений и вкладок, редактированием видео и даже играми без вентиляторов и шума. Новый Neural Engine ускоряет обработку AI-задач, таких как автоцентрирование в видеозвонках, масштабирование изображений и работа с языковыми моделями. ? До 18 часов автономности Энергоэффективность M4 позволяет работать весь день без розетки. ? Apple Intelligence: ваш персональный помощник Редактируйте и улучшайте текст с AI-помощником. Генерируйте контент с Compose и ChatGPT прямо в macOS. Максимальная защита данных: никто, даже Apple, не может получить доступ к вашей информации. ? Безупречный Liquid Retina дисплей 1 миллиард цветов, высокая контрастность и резкость в 2 раза выше, чем у аналогичных ПК. Тексты выглядят суперчетко, а фото и видео – насыщенно и детализированно. ? Погружение в звук нового уровня Тройной микрофон улучшает качество голоса в звонках, минимизируя шумы. Динамики с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos создают объемное звучание. ? Мгновенное подключение и удобство работы MagSafe защищает ноутбук от случайных падений при зарядке. Два порта Thunderbolt 4 поддерживают высокоскоростные аксессуары и зарядку. Разъем 3,5 мм для наушников с высоким импедансом. Wi-Fi 6E — в 2 раза быстрее, чем Wi-Fi 6. Подключение до двух внешних дисплеев для расширенного рабочего пространства. ? Magic Keyboard и Touch ID Подсветка клавиатуры для комфортной работы в любых условиях. Полноразмерный ряд функциональных клавиш. Touch ID для быстрого и безопасного входа и платежей одним касанием.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A)