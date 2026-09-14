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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737593
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х9
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A)

? Совершенно новый уровень портативности и производительности MacBook Air — самый популярный ноутбук в мире, и теперь он стал еще мощнее с чипом M4. До 18 часов автономной работы, встроенный Apple Intelligence, элегантный корпус из переработанного алюминия — этот ноутбук готов к любым задачам, где бы вы ни находились. ? Компактность и стиль в двух размерах 13-дюймовый MacBook Air — идеальный спутник для тех, кто всегда в движении. 15-дюймовая модель предлагает больше экранного пространства для многозадачности. ? Максимальная мощность в тонком корпусе Процессор M4 справляется с множеством приложений и вкладок, редактированием видео и даже играми без вентиляторов и шума. Новый Neural Engine ускоряет обработку AI-задач, таких как автоцентрирование в видеозвонках, масштабирование изображений и работа с языковыми моделями. ? До 18 часов автономности Энергоэффективность M4 позволяет работать весь день без розетки. ? Apple Intelligence: ваш персональный помощник Редактируйте и улучшайте текст с AI-помощником. Генерируйте контент с Compose и ChatGPT прямо в macOS. Максимальная защита данных: никто, даже Apple, не может получить доступ к вашей информации. ? Безупречный Liquid Retina дисплей 1 миллиард цветов, высокая контрастность и резкость в 2 раза выше, чем у аналогичных ПК. Тексты выглядят суперчетко, а фото и видео – насыщенно и детализированно. ? Погружение в звук нового уровня Тройной микрофон улучшает качество голоса в звонках, минимизируя шумы. Динамики с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos создают объемное звучание. ? Мгновенное подключение и удобство работы MagSafe защищает ноутбук от случайных падений при зарядке. Два порта Thunderbolt 4 поддерживают высокоскоростные аксессуары и зарядку. Разъем 3,5 мм для наушников с высоким импедансом. Wi-Fi 6E — в 2 раза быстрее, чем Wi-Fi 6. Подключение до двух внешних дисплеев для расширенного рабочего пространства. ? Magic Keyboard и Touch ID Подсветка клавиатуры для комфортной работы в любых условиях. Полноразмерный ряд функциональных клавиш. Touch ID для быстрого и безопасного входа и платежей одним касанием.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
? Совершенно новый уровень портативности и производительности MacBook Air — самый популярный ноутбук в мире, и теперь он стал еще мощнее с чипом M4. До 18 часов автономной работы, встроенный Apple Intelligence, элегантный корпус из переработанного алюминия — этот ноутбук готов к любым задачам, где бы вы ни находились. ? Компактность и стиль в двух размерах 13-дюймовый MacBook Air — идеальный спутник для тех, кто всегда в движении. 15-дюймовая модель предлагает больше экранного пространства для многозадачности. ? Максимальная мощность в тонком корпусе Процессор M4 справляется с множеством приложений и вкладок, редактированием видео и даже играми без вентиляторов и шума. Новый Neural Engine ускоряет обработку AI-задач, таких как автоцентрирование в видеозвонках, масштабирование изображений и работа с языковыми моделями. ? До 18 часов автономности Энергоэффективность M4 позволяет работать весь день без розетки. ? Apple Intelligence: ваш персональный помощник Редактируйте и улучшайте текст с AI-помощником. Генерируйте контент с Compose и ChatGPT прямо в macOS. Максимальная защита данных: никто, даже Apple, не может получить доступ к вашей информации. ? Безупречный Liquid Retina дисплей 1 миллиард цветов, высокая контрастность и резкость в 2 раза выше, чем у аналогичных ПК. Тексты выглядят суперчетко, а фото и видео – насыщенно и детализированно. ? Погружение в звук нового уровня Тройной микрофон улучшает качество голоса в звонках, минимизируя шумы. Динамики с поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos создают объемное звучание. ? Мгновенное подключение и удобство работы MagSafe защищает ноутбук от случайных падений при зарядке. Два порта Thunderbolt 4 поддерживают высокоскоростные аксессуары и зарядку. Разъем 3,5 мм для наушников с высоким импедансом. Wi-Fi 6E — в 2 раза быстрее, чем Wi-Fi 6. Подключение до двух внешних дисплеев для расширенного рабочего пространства. ? Magic Keyboard и Touch ID Подсветка клавиатуры для комфортной работы в любых условиях. Полноразмерный ряд функциональных клавиш. Touch ID для быстрого и безопасного входа и платежей одним касанием.
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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC6U4ZA/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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