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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737588
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х9
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A)

Этот ноутбук Apple с элегантным золотым цветом и корпусом из алюминия сразу привлекает внимание своим современным стилем. Лёгкий и компактный — с диагональю экрана 13,6 дюйма, он не займёт много места в сумке и отлично подойдёт для динамичной работы или творческих задач в любых условиях. Яркий IPS?экран с разрешением 2560x1664 отображает чёткое и насыщенное изображение, делая просмотр фильмов, обработку фотографий и монтаж видео особенно комфортными. Процессор Apple в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает молниеносную скорость работы даже с тяжёлыми приложениями. Объёмный SSD на 512 Гб даст достаточно пространства для всех ваших файлов, проектов и коллекций. Для удобства и безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца — доступ к ноутбуку становится одновременно быстрым и защищённым. Ноутбук работает на Mac OS — лаконичной, интуитивной системе, которая сохраняет фокус на производительности. Технологичный аккумулятор Li-Pol обеспечит надёжную автономность, а поддержка Bluetooth v5.3 откроет быстрые беспроводные возможности для синхронизации с аксессуарами.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Развернуть
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Apple с элегантным золотым цветом и корпусом из алюминия сразу привлекает внимание своим современным стилем. Лёгкий и компактный — с диагональю экрана 13,6 дюйма, он не займёт много места в сумке и отлично подойдёт для динамичной работы или творческих задач в любых условиях. Яркий IPS?экран с разрешением 2560x1664 отображает чёткое и насыщенное изображение, делая просмотр фильмов, обработку фотографий и монтаж видео особенно комфортными. Процессор Apple в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает молниеносную скорость работы даже с тяжёлыми приложениями. Объёмный SSD на 512 Гб даст достаточно пространства для всех ваших файлов, проектов и коллекций. Для удобства и безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца — доступ к ноутбуку становится одновременно быстрым и защищённым. Ноутбук работает на Mac OS — лаконичной, интуитивной системе, которая сохраняет фокус на производительности. Технологичный аккумулятор Li-Pol обеспечит надёжную автономность, а поддержка Bluetooth v5.3 откроет быстрые беспроводные возможности для синхронизации с аксессуарами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103PA/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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