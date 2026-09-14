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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Titan Dragon Edition 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
96 Гб
Объем SSD
4096 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
662 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737584
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Описание товара Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251)
Этот ноутбук MSI с огромным 18-дюймовым экраном и потрясающим разрешением 3840x2400 открывает новые горизонты для работы и развлечений. Сверхчеткое изображение на матрице IPS приятно удивит и геймеров, и творческих специалистов. Наличие дискретной видеокарты гарантирует комфортную работу с графикой и играми. Впечатляющий SSD объемом 4096 Гб позволит хранить тысячи файлов без компромиссов. Встроенная клавиатурная подсветка придаёт устройству стиль и делает работу в темноте особенно удобной. Продуманные два порта USB Type-C обеспечивают гибкость подключения внешних устройств. Операционная система Windows 11 Home уже предустановлена, так что вы сразу готовы к работе. Ноутбук MSI — мощный партнёр для современных задач.
Этот ноутбук MSI с огромным 18-дюймовым экраном и потрясающим разрешением 3840x2400 открывает новые горизонты для работы и развлечений. Сверхчеткое изображение на матрице IPS приятно удивит и геймеров, и творческих специалистов. Наличие дискретной видеокарты гарантирует комфортную работу с графикой и играми. Впечатляющий SSD объемом 4096 Гб позволит хранить тысячи файлов без компромиссов. Встроенная клавиатурная подсветка придаёт устройству стиль и делает работу в темноте особенно удобной. Продуманные два порта USB Type-C обеспечивают гибкость подключения внешних устройств. Операционная система Windows 11 Home уже предустановлена, так что вы сразу готовы к работе. Ноутбук MSI — мощный партнёр для современных задач.
Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Titan Dragon Edition 18 HX A2WJ-1251RU Core Ultra 9 290HX Plus 96Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS UHD+ (3840x2400) Windows 11 black WiFi BT Cam (9S7-1824D6-1251)