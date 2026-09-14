Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A)
Компактный ноутбук Apple с диагональю 13,6 дюйма отлично подойдёт для динамичного образа жизни: он легко помещается в сумку и не утяжеляет рюкзак. Элегантный алюминиевый корпус подчёркивает стиль и защищает устройство от повседневных царапин. Яркий IPS-экран с разрешением 2560x1664 гарантирует чёткую и яркую картинку — приятно смотреть фильмы, работать с фотографиями или погружаться в учебные проекты. Мощная конфигурация: процессор от Apple, 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб позволяют работать в режиме многозадачности — ноутбук не подведёт даже при серьёзных задачах и хранит все важные файлы всегда под рукой. Операционная система Mac OS славится своим удобством и интуитивностью. Быстрый вход — благодаря сканеру отпечатка пальца. Современный беспроводной модуль Bluetooth версии 5.3 даёт максимальную стабильность и скорость подключения аксессуаров. Литий-полимерный аккумулятор рассчитан на продолжительную работу без подзарядки.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW103ZA/A)