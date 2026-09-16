Уцененный товар Конструктор "Бронированный танк 2" (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние, 737580
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%750 руб. 900 руб.
В наличии
Код товара: 737580
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
750 руб. -17%
900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
356 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х10
Вес, г.
378
Описание товара Уцененный товар Конструктор "Бронированный танк 2" (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, конструктор в комплекте, документация
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
356 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, конструктор в комплекте, документация
Уцененный товар Конструктор "Бронированный танк 2" (356дет) SLUBAN М38-В0691 хорошее состояние - стоимость товара 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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