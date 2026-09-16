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Уцененный товар Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737579
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Уцененный товар Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние, 737579

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Уценка
Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние - фото 1
  • Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние - фото 2
  • Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние - фото 3
  • Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние - фото 4
  • Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
480 руб.  605 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737579
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние
480 руб. -21%
605 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
132x69x43,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х5
Вес, г.
280

Описание товара Уцененный товар Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, мышь, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
132x69x43,5
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, мышь, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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