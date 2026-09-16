Уцененный товар Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние, 737579
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%480 руб. 605 руб.
В наличии
Код товара: 737579
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
480 руб. -21%
605 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
132x69x43,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х5
Вес, г.
280
Описание товара Уцененный товар Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, мышь, документация
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 460 руб. 840 руб.115 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-365 красный
-
В наличииЦена 460 руб. 680 руб.115 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-221-Y
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитМышь Sven RX-260W
-
В наличииЦена 460 руб. 720 руб.115 руб. в СплитМышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V)
-
В наличииЦена 460 руб. 700 руб.115 руб. в СплитМышь A4Tech OP-335S черный оптическая (1200dpi) silent USB (3but...
-
В наличииЦена 460 руб. 840 руб.115 руб. в СплитМышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитМышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитМышь Defender WAVE MM-995 GREY (52993)
-
В наличииЦена 470 руб. 690 руб.118 руб. в СплитМышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027)
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитМышь Defender MB-027 GREY (52029)
-
В наличииЦена 480 руб. 820 руб.120 руб. в СплитМышь Defender MM-275 Red
-
В наличииЦена 480 руб. 880 руб.120 руб. в СплитМышь Defender Prime MB-053 Black 52053
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
5000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
132x69x43,5
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, мышь, документация
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Уцененный товар Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Мышь игровая XPG INFAREX M20 (5 кнопок, OMRON, 5000 dpi, RGB подсветка, USB) хорошее состояние