Уцененный товар Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние, 737577
Оригинальный товар
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Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Навигатор
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%17 820 руб. 22 280 руб.
В наличии
Код товара: 737577
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 820 руб. -20%
22 280 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Neoline X-COP ROADMASTER; Крепление на 3М скотче; Антибликовый CPL-фильтр; Кабель питания в автомобильную розетку ;(DC 12-24 В); Монтажный комплект
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Навигатор
нет
Наличие радар детектора
да
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
19х14х6
Вес, г.
420
Описание товара Уцененный товар Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние
Причина уценки: после ремонта (компонентный ремонт) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, видеорегистратор, кабель, крепления, документация
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Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth
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Бренд
Комплектация
Neoline X-COP ROADMASTER; Крепление на 3М скотче; Антибликовый CPL-фильтр; Кабель питания в автомобильную розетку ;(DC 12-24 В); Монтажный комплект
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
135°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Навигатор
нет
Наличие радар детектора
да
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Страна производитель
Республика Корея
Причина уценки: после ремонта (компонентный ремонт) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, видеорегистратор, кабель, крепления, документация
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Wi-Fi, С выносной камерой
Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Wi-Fi, С выносной камерой
Теги товара: Full HD (1080), С Bluetooth
Уцененный товар Видеорегистратор с радар-детектором Neoline X-Cop roadmaster GPS ГЛОНАСС черный хорошее состояние - стоимость товара 17820 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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