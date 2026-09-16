Уцененный товар Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние, 737574
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
85
Максимальная высота, см
200
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
68 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%360 руб. 420 руб.
В наличии
Код товара: 737574
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
360 руб. -14%
420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
85
Максимальная высота, см
200
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
68 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х7х7
Вес, г.
800
Описание товара Уцененный товар Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на пластике Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, стойка-тренога, документация
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Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
85
Максимальная высота, см
200
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
68 см
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на пластике Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, стойка-тренога, документация
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Уцененный товар Стойка-тренога Falcon Eyes ST-804BM для фото/видеостудии хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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