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Уцененный товар Смартфон Infinix Note 40 Pro 8/256Gb Vintage Green хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737538
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Уцененный товар Смартфон Infinix Note 40 Pro 8/256Gb Vintage Green хорошее состояние, 737538

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Смартфон Infinix Note 40 Pro 8/256Gb Vintage Green хорошее состояние - фото 1
Уценка
Смартфон Infinix Note 40 Pro 8/256Gb Vintage Green хорошее состояние - фото 2
Уценка
Смартфон Infinix Note 40 Pro 8/256Gb Vintage Green хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфоны
Линейка
Note 40 Pro (Infinix)
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Процессор
MediaTek Helio G99 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix Note 40 Pro 8/256Gb Vintage Green хорошее состояние - фото 1
  • Смартфон Infinix Note 40 Pro 8/256Gb Vintage Green хорошее состояние - фото 2
  • Смартфон Infinix Note 40 Pro 8/256Gb Vintage Green хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
16 810 руб.  24 010 руб. 
Начислим 323 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737538
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Infinix Note 40 Pro 8/256Gb Vintage Green хорошее состояние
16 810 руб. -30%
24 010 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфоны
Комплектация
USB-кабель, защитная пленка, защитное стекло, адаптер питания
Линейка
Note 40 Pro (Infinix)
Цвет
зеленый
Материал корпуса
кожа, пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G99 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
108МП+2МП+2МП
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
896
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Смартфон Infinix Note 40 Pro 8/256Gb Vintage Green хорошее состояние

Причина уценки: неполный комплект Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: смартфон

Отзывы о товаре Уцененный товар Смартфон Infinix Note 40 Pro 8/256Gb Vintage Green хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфоны
Комплектация
USB-кабель, защитная пленка, защитное стекло, адаптер питания
Линейка
Note 40 Pro (Infinix)
Цвет
зеленый
Материал корпуса
кожа, пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G99 Ultimate
Развернуть
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
108МП+2МП+2МП
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
896
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: неполный комплект Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: смартфон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Смартфон Infinix Note 40 Pro 8/256Gb Vintage Green хорошее состояние – стоимость товара 16810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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