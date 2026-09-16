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Уцененный товар Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737497
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Уцененный товар Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние, 737497

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Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
95
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
111 см
  • Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - фото 1
  • Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - фото 2
  • Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
4 250 руб.  5 000 руб. 
В наличии
Код товара: 737497
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние
4 250 руб. -15%
5 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Teymi
Тип товара
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
95
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
111 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х32х12
Вес, кг.
2.4

Описание товара Уцененный товар Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, душевая система в полном комплекте, документация



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Отзывы о товаре Уцененный товар Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Teymi
Тип товара
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
95
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
111 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, душевая система в полном комплекте, документация


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4250 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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