Телевизор Hisense 55E7Q RU 55" QLED Ultra HD Black 2025
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 55E7Q RU 55" QLED Ultra HD Black 2025
Hisense с диагональю 55 дюймов и ярким QLED-экраном подарит насыщенное изображение в разрешении 3840х2160 — каждый кадр поражает детализацией. Благодаря 60 Гц частота смены кадров картинка остаётся плавной, а формат Smart TV с операционной системой Vidaa открывает доступ к онлайн-контенту одним нажатием. Три HDMI-порта и два USB делают подключение приставок, консолей и накопителей максимально удобным — никаких ограничений для развлечений. Несмотря на внушительный 140-сантиметровый экран, энергопотребление составляет всего 130 Вт. Модель 2025 года поддерживает цифровые тюнеры DVB-T2 и DVB-T для просмотра эфирного ТВ без лишних устройств.
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