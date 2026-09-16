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Уцененный товар Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737472
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Уцененный товар Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние, 737472

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Уценка
Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние - фото 1
Уценка
Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние - фото 2
Уценка
Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние - фото 3
Уценка
Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние - фото 4
Уценка
Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
1200 Па
Емкость пылесборника
0.44 л
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
  • Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние - фото 1
  • Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние - фото 2
  • Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние - фото 3
  • Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние - фото 4
  • Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
13 930 руб.  17 410 руб. 
Начислим 223 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737472
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние
13 930 руб. -20%
17 410 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tefal
Мощность всасывания
1200 Па
Емкость пылесборника
0.44 л
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
коробка, пылесос, станция, зу, документация
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Голосовой помощник
Алиса
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Время зарядки, мин
360
Ширина робота-пылесоса, мм
140
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
3.45

Описание товара Уцененный товар Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние

Причина уценки: потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, станция, зу, документация



Теги товара: с Алисой

Отзывы о товаре Уцененный товар Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Tefal
Мощность всасывания
1200 Па
Емкость пылесборника
0.44 л
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
коробка, пылесос, станция, зу, документация
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Голосовой помощник
Алиса
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Время зарядки, мин
360
Развернуть
Ширина робота-пылесоса, мм
140
Описание
Причина уценки: потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, станция, зу, документация


Теги товара: с Алисой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 13930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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