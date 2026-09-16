Уцененный товар Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние, 737472
Оригинальный товар
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Характеристики
Мощность всасывания
1200 Па
Емкость пылесборника
0.44 л
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%13 930 руб. 17 410 руб.
В наличии
Код товара: 737472
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 930 руб. -20%
17 410 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Мощность всасывания
1200 Па
Емкость пылесборника
0.44 л
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
коробка, пылесос, станция, зу, документация
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Голосовой помощник
Алиса
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Время зарядки, мин
360
Ширина робота-пылесоса, мм
140
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
3.45
Описание товара Уцененный товар Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние
Причина уценки: потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, станция, зу, документация
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Теги товара: с Алисой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Мощность всасывания
1200 Па
Емкость пылесборника
0.44 л
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
коробка, пылесос, станция, зу, документация
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Голосовой помощник
Алиса
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Время зарядки, мин
360
Развернуть
Ширина робота-пылесоса, мм
140
Причина уценки: потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, станция, зу, документация
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
Теги товара: с Алисой
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
Теги товара: с Алисой
Уцененный товар Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 13930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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